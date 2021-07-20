Лукашенко заявил о бессмысленности содержания «кучи дипломатов» в ЕС

Белоруссии не имеет смысла держать «кучу дипломатов» в странах-членах Европейского союза (ЕС). Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, в условиях геополитического противостояния с Западом стране нужно пересмотреть состав своих дипломатических представительств в ЕС. В случае отсутствия надежных торгово-экономических связей с какой-либо из европейских стран нужно сократить число служащих там дипломатов до самого минимума, добавил Лукашенко.

«Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, ну она не просто отсутствует, она во вред государству», — сказал глава Белоруссии.

Он отметил, что укреплять отношения нужно с дружественными Белоруссии странами. Там, по мнению Лукашенко, дипломаты заняты настоящим делом и показывают реальные результаты своей работы, а «не бегают по митингам» и «не постятся в деструктивных социальных сетях».

Ранее Лукашенко предупредил, что белорусских дипломатов, не оправдавших ожиданий в защите национальных интересов родины, лишат должностей и званий. Он подчеркнул, что любые попытки сотрудников дипломатических представительств аннулировать тендеры и контракты на закупку отечественной продукции за рубежом будут считаться предательством.

20 июля Лукашенко обсудил с белорусскими дипломатами новую внешнеполитическую стратегию страны. По его словам, события во время и после избирательной кампании в августе 2020 года продемонстрировали новые вызовы во внешней политике. Происходящее в мире он назвал войной и заявил, что на фоне пандемии существовавшие прежде противоречия обострились еще сильнее.