Под Иркутском откроют экскурсионный маршрут «Байкальское Переделкино»

Иркутский областной краеведческий музей откроет новый экскурсионный маршрут «Байкальское Переделкино» по поселку Порт Байкал. Гости смогут посетить дачи и дома местных художников, писателей и издателей XX века. Об этом сообщает Irk.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

Уточняется, что дачи, вошедшие в маршрут, принадлежали Валентину Распутину, Анатолию Аносову, Сергею Иоффе, Глебу Пакулову и другим. Кроме того, гостили и вдохновлялись красотой Байкала в этих домах такие известные деятели искусства как Александр Вампилов, Виктор Астафьев, Евгений Носов, Николай Воронов и другие.

Гостям экскурсии расскажут о дружбе, рыбалке и секретах бывших владельцев и гостей дач. Кроме того, посетители смогут увидеть места, где были написаны многие рассказы Валентина Распутина — «Наташе», «Век живи — век люби», «Что передать вороне?» и повесть «Прощание с Матерой».

Первая экскурсия на маршруте состоится 29 июля.

Ранее сообщалось, что от Москвы до Байкала можно будет доехать на новом двухэтажном поезде «Байкальская сказка». Длительность поездки на нем составит девять дней. Путешествуя по стране, пассажиры будут останавливаться в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Славгороде, Красноярске и Иркутске.