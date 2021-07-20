Россиянам предложили облегчить сбор валежника

В Совете Федерации усилят контроль соблюдения лесного законодательства. Некоторые парламентарии уверены, что дать определение валежнику необходимо в Лесном кодексе — такой законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время сенаторы совместно с министерствами приводят в соответствие федеральные и региональные нормы о сборе валежника, уточняется на сайте Совета Федерации. По словам члена комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмилы Талабаевой, результаты этой работы обсудят в осеннюю сессию на парламентских мероприятиях по лесной тематике.

«К сожалению, есть случаи, когда люди, собирающие валежник, получают штраф за незаконную заготовку древесины», — уточнила она.

Как отметил научный сотрудник Института лесоведения РАН Андрей Сирин, самое главное — уметь отличать валежник от сухостоя, который запрещено рубить.

Кроме того, сенаторы предлагают разрешить россиянам и сбор сухостоя. По словам соавтора проекта, члена комитета Совфеда по соцполитике, сенатора от Смоленской области Сергея Леонова, в его регионе есть обращения в прокуратуру о якобы воровстве леса. Он отметил, что гражданам приходится доказывать, что это не срубленные деревья, а валежник.

Комментируя предложение, Талабаева согласилась, что определение валежнику необходимо дать в федеральном законе. Однако делать это следует не сейчас, а в новой редакции Лесного кодекса, которую парламентарии разрабатывают совместно с Минприроды и регионами, рассказала сенатор.

Ранее бедным россиянам, которые собирают валежник для собственных нужд, предложили делать это по-новому — с использованием ручных пил, топоров, легких бензопил. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.