Опубликовано видео из подземной тюрьмы под Петербургом

Внутреннее убранство секретной подземной тюрьмы в Ленинградской области удалось снять на видео. Ролик с места опубликовал Telegram-канал «Комсомольская правда — Петербург».

На кадрах видны странные рисунки на стенах, в том числе рисунок паука, девушки-блондинки за тюремной решеткой и череп с костями, похожий на кодовый знак Т+, означающий наличие токсичных веществ, с подписью Manonera (способ вымогательства итальянских мафиози). Все помещение залито водой, в некоторых комнатах стоят поломанные предметы мебели.

Вход в подземную тюрьму с крематорием закопали, а дело засекретили.

Сообщалось, что владельцами коттеджа с подземной тюрьмой в Ленинградской области в разное время были экс-сотрудник ФСИН и судимый за похищения людей уроженец Кронштадта по фамилии Эскобар.

19 июля в окрестностях Петербурга обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием. Сооружение состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки, аналогичные тем, что находятся в СИЗО «Кресты». Внутри раньше была оборудована система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в подземную тюрьму перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки.