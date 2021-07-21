Черчесов покинул технический комитет РФС

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул состав технического комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом в среду, 21 июля, сообщает «РБ-Спорт».

Отмечается, что Черчесов автоматически попал туда, получив должность главного тренера национальной команды. Покинув пост, он сразу был исключен из состава технического комитета. Его место займет наставник сборной.

После окончания чемпионата Европы технический комитет признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной. При этом тренеру была выражена поддержка.

18 июля появилась информация, что Черчесов отправился на встречу с потенциальным работодателем. Тогда 57-летний специалист прервал отпуск и прибыл в Москву. Где именно продолжит карьеру тренер, не уточнялось.

8 июля Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. Основными претендентами на освободившуюся должность считаются тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунтц, наставник «Ростова» Валерий Карпин и бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев.