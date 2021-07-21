Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в своей карьере

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в своей футбольной карьере. Его слова приводит Besoccer.

Футболист вспомнил, как ему пришлось прощаться с семьей, когда он покинул Мадейру и отправился в Лиссабон в академию «Спортинга». «Они были в солнцезащитных очках, но я видел, как по их щекам катились слезы. Я пошел на посадку в самолет с этим образом перед глазами. Я тоже плакал», — описал случившееся он.

14 мая стало известно, что мать Роналду Долореш Авейру пообщалась с болельщиками «Спортинга». Она пообещала уговорить сына вернуться в лиссабонский клуб.

До этого сообщалось о возможном возвращении Роналду в «Спортинг». Нападающий не намерен продлевать контракт с «Ювентусом», который истекает в 2022-м. Роналду находился в системе «Спортинга» с 1997 года, а за первую команду лиссабонцев выступал с 2002 по 2003 год.