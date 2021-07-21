В Подмосковье годовалой девочке вспороли ножом живот из-за плача

Стали известны подробности ранения годовалой девочки в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации медиа, мать оставила дочь в квартире с племянником. Девочка плакала всю ночь, после чего мальчик схватил кухонный нож и ударил ребенка в живот. Затем мальчик стал звать на помощь. Младенца со вспоротым ножом животом вертолетом доставили в больницу Люберец для проведения операции.

Как сообщила «Ленте.ру» представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий, следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей. «Предварительно установлено, что мать девочки оставила ее одну в квартире в ночное время, поставив тем самым в опасное для ее жизни или здоровья состояние», — заявила Врадий.

Ранее сообщалось, что в Тунисе годовалого ребенка унесло в море на полтора километра по недосмотру родителей. Отмечается, что, когда ребенок плавал в море, ее родители находились на пляже, но «были заняты своими делами». По предварительным данным, девочку унесло от берега сильными порывами ветра.