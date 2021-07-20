В Подмосковье годовалая девочка госпитализирована с тяжелыми ножевыми ранениями

Прокуратура проводит проверку в связи с госпитализацией годовалого ребенка с ножевыми ранениями в Егорьевске. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева.

Ребенка с резаными ранами живота доставили в больницу 20 июля около 5 утра.

Как сообщила «Ленте.ру» представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий, следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей. По фактам оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, ночью малыш был в квартире родственников вместе с другим шестилетним ребенком без присмотра взрослых.

Как уточняет Telegram-канал «112», в момент трагедии дети находились в квартире с чужой женщиной. Сестра раненого ребенка выбежала на балкон и стала звать на помощь.

Егорьевская городская прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе проверит действия уполномоченных органов и родителей по исполнению ими своих обязанностей.

