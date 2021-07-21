Ferrari из прошлого века в редком цвете продадут за 102 миллиона рублей

Редкую машину итальянской компании Ferrari из прошлого века продадут на аукционе за сотню миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о заднеприводном автомобиле 1989 года выпуска синего цвета модели F40. Всего Ferrari выпустила 1311 экземпляров данного образца. Изначально кузов машины был окрашен в красный цвет, однако в 2014 году его изменили на аквамариновый металлик, который считается фирменным цветом машин Porsche модели 911. Примечательно, что все автомобили F40 были выпущены в красном оттенке, и только малая часть коллекции была окрашена в желтый и черный цвета.

Машина оснащена мощным 2,9-литровым восьмицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом и пятиступенчатой коробкой передач. Авто способно набрать скорость до 323 километров в час.

Директор частного британского аукционного дома Bonhams Тристан Джадж (Tristan Judge) подчеркнул, что в ходе торгов, в которых приняли участие 15 человек, сумма на автомобиль превысила миллион фунтов стерлингов (102 миллиона рублей).

«Этот автомобиль был одним из немногих существующих образцов синего цвета. Хотя многие коллекционеры предпочитают Ferrari в традиционном красном цвете, эта продажа указывает на то, что молодое поколение серьезных коллекционеров ценит нечто совершенно новое», — предположил Джадж.

На данный момент информация о новом владельце Ferrari F40 неизвестна.

В апреле в Германии выставили на продажу раритетную синюю «Волгу» 1983 года производства за 700 тысяч рублей. Судя по фотографиям, автомобиль находится в хорошем состоянии. Пробег раритетного седана составляет почти 124 тысячи километров, автомобиль оснащен механической коробкой передач. Ярко-красный салон машины тоже хорошо сохранился. Авто продают в Берлине.