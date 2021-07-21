Российский гонщик «Формулы-3» признался в отсутствии водительских прав

Российский гонщик французской команды ART, выступающей в «Формуле-3», Александр Смоляр признался в отсутствии водительских прав. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нет, у меня нет ни прав, ни машины. Конечно, встретить на дорогах можно, но не в качестве водителя», — заявил 20-летний спортсмен. Смоляр добавил, что хочет получить права, так как ему надоело ездить на общественном транспорте.

На данный момент российский гонщик занимает шестое место в общем зачете «Формулы-3», имея в активе 52 очка. Лидирует норвежец Деннис Хаугер, набравший 115 баллов. Следующий этап соревнований пройдет в Венгрии 1 августа.

В главном гоночном чемпионате мира — «Формуле-1» — также выступает российский гонщик Никита Мазепин. Он подписал контракт с американской командой Haas в декабре прошлого года. В дебютном сезоне Мазепин пока не набрал ни одного очка и в общем зачете находится на последней, 20-ой позиции.