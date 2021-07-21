Путин пошутил об оплате мороженого из сверхдоходов

Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2021 пошутил об оплате мороженого из сверхдоходов. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о том, кто в этом году оплатил мороженое, которое, наблюдая за полетами, ели президент и сопровождавшие его члены делегации, Борисов рассказал, что предложил, чтобы за него заплатил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Но президент страны сказал, что в этом году из сверхдоходов оплатим мороженое», — добавил он.

Ранее в ходе Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021) корпорация «Ростех» презентовала образец первого российского легкого тактического однодвигательного истребителя. Самолет для иностранных заказчиков получит название Checkmate («Шах и мат»). Возможное название истребителя внутри страны — Су-75. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, он будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.