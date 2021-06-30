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Ведущая прямой линии пошутила над Путиным

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Фото: Алексей Никольский / Reuters

Ведущая прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Наиля Аскер-заде пошутила над главой государства, задавая вопрос о его любимых произведениях. Трансляция беседы российского лидера с гражданами велась на сайте мероприятия.

«Вы не раз цитировали "Маугли", "12 стульев". [Назовите] три художественных произведения, которые впечатлили вас больше всего и повлияли на вас», — задала вопрос Аскер-заде в ходе блица. Путин на секунду задумался, чтобы подобрать ответ. Этой паузой воспользовалась ведущая и пошутила: «Может, что-нибудь про печенегов?»

Президент усмехнулся шутке и ответил, что больше всего любит «Войну и мир» Льва Толстого, концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, а также сказку «Колобок».

В апреле прошлого года Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства и губернаторами сравнил эпидемию коронавируса с печенегами и половцами. «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия, победим и эту заразу коронавирусную», — сказал глава государства, обращаясь непосредственно к гражданам.

Позднее эта фраза превратилась в мем.

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