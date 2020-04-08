Печенеги из обращения Путина превратились в поэтический мем

Пользователи Twitter отреагировали на сравнение эпидемии коронавируса с половцами и печенегами, которое выдвинул президент России Владимир Путин, обращаясь к членам правительства и губернаторам. Печенеги из речи главы государства в соцсетях превратили в поэтический мем. Юзеры сделали их героями песен и стихотворения.
Кроме того, пользователи вспомнили, каких «врагов», кроме печенегов и половцев, Россия уже смогла победить.
Онлайн-совещание президента с чиновниками прошло ранее 8 апреля. Путин анонсировал новые меры поддержки населения, экономики и бизнеса. Так, будет введена новая выплата для безработных и для детей, а предпринимателям пообещали налоговые послабления и реструктуризацию задолженности. Это было уже третье обращение Путина к гражданам за последние три недели, связанное с эпидемией коронавируса.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человека: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения