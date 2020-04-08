Печенеги из обращения Путина превратились в поэтический мем

Пользователи Twitter отреагировали на сравнение эпидемии коронавируса с половцами и печенегами, которое выдвинул президент России Владимир Путин, обращаясь к членам правительства и губернаторам. Печенеги из речи главы государства в соцсетях превратили в поэтический мем. Юзеры сделали их героями песен и стихотворения.

Кроме того, пользователи вспомнили, каких «врагов», кроме печенегов и половцев, Россия уже смогла победить.

Онлайн-совещание президента с чиновниками прошло ранее 8 апреля. Путин анонсировал новые меры поддержки населения, экономики и бизнеса. Так, будет введена новая выплата для безработных и для детей, а предпринимателям пообещали налоговые послабления и реструктуризацию задолженности. Это было уже третье обращение Путина к гражданам за последние три недели, связанное с эпидемией коронавируса.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человека: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.

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