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Десять человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Италии

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Фото: Globallookpress.com

Студенческая вечеринка в яхт-клубе «Сан-Вито» в городе Таранто на юге Италии закончилась стрельбой. Ранения получили десять человек. Об этом сообщает ANSA.

На вечере в дископабе яхт-клуба отдыхали 300 студентов. Согласно реконструкции, стрельба произошла в разгар драки между молодыми людьми из двух разных районов Таранто — Тамбури и Гротталье. Огонь открыл молодой человек, имевший при себе пистолет 9-го калибра, сейчас он задержан полицией.

В результате пострадали четыре девушки и шестеро мужчин в возрасте от 20 до 28 лет. Все раненные были доставлены в больницу. Медики сообщили, что ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

1 мая на вечеринке диджея Яны Бородиной произошла поножовщина, в которой пострадала одна из ее подруг Мария Ефименко. Девушка получила ранения в спину и обе руки и была доставлена в больницу. Виновницей преступления стала звезда российского реалити-шоу «Пацанки» Ксения Милас, на которую сейчас заведено уголовное дело.

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