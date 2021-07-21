Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи

Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество вице-президента группы компаний «Кировский», депутата Госдумы Льва Ковпака, а также его семьи — супруги и отца, сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Федресурс».

Суд наложил арест на денежные средства на его счетах и денежные средства на счетах семьи Ковпаков, а также ООО «Прометей», ООО «Продукт-ленд», ООО «ОЖК», ООО «Лев» в пределах одного миллиарда рублей. Также арестовано движимое и недвижимое имущество, денежные средства на счетах и средства, которые могут поступать на счета ООО «Управа ко», ООО Супермаркет «Кировский», ООО «Армаг» и ряд иных компаний.

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Отмечается, что 42-летний Ковпак вывел в пользу своих фирм, организаций супруги и отца более 600 миллионов рублей из средств ООО «Продовольственная компания» в счет оплаты недействительных сделок.

«Систематически получал необоснованную выгоду, которая выразилась в получении от должника денежных средств в счет оплаты недействительных сделок в адрес подконтрольных Ковпаку Л. И. компаний, то есть фактически в пользу Ковпака Л. И. были выведены активы должника в общей сумме 658,2 миллиона рублей», — отмечается в материалах суда.

Ковпак — вице-президент группы компаний «Кировский». 18 сентября 2016 года его избрали депутатом Государственной Думы по Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу № 169.

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