Для похитительницы алмазов в белье запросили 10 лет тюрьмы

Россиянке за вынос из филиала АЛРОСА в нижнем белье 1027 драгоценных камней высокой пробы стоимостью 700 миллионов рублей гособвинитель потребовал 10 лет лишения свободы, для ее подельников прокурор запросил от четырех до восьми лет, пишет «Коммерсант».

В Дорогомиловском районном суде Москвы в августе 2020 года начался процесс по делу о хищении алмазов высокого качества у АЛРОСА. Подсудимыми по делу стали Елена Канунникова, ее приятель с российским и грузинским гражданством Владимир Табидзе и безработные Владимир Гординский, Сергей Свиридов и Евгений Богомолов. Тогда представитель Генпрокуратуры требовал наказание от четырех до десяти лет тюрьмы.

По данным следствия с 2016 по 2019 год главный специалист Единой сбытовой организации (ЕСО) АЛРОСА Елена Канунникова выкрала 1027 алмазов высокого качества. Чтобы скрыть кражу, она заменяла камни техническим сырьем. Затем начинался цикл сбыта, за который отвечали ее подельники. В июне 2019 года Елену задержали при выносе партии алмазов со склада ЕСО АЛРОСА стоимостью 22 миллиона рублей. Во время обысков сотрудники СКР и ФСБ обнаружили в квартирах обвиняемых почти 500 необработанных природных алмазов общей массой более две тысячи карат и 11 бриллиантов на сумму более трех миллионов долларов, вырученные за похищенное два миллиона долларов и 500 тысяч евро. Также были найдены ювелирные украшения зарубежных брендов, более 30 инкрустированных бриллиантами часов. В них, как считают следователи, обвиняемые вкладывали вырученные за продажу алмазов деньги.

Представители АЛРОСА в ходе уголовного дела подали также гражданский иск с тем, чтобы погасить ущерб за счет арестованного движимого и недвижимого имущества и ювелирных изделий обвиняемых. Стоимость их порядка 320 миллионов рублей. По словам адвокатов Канунниковой, нанесенный ущерб Елена погасила.

В июне 2019 года стало известно об аресте Елены Канунниковой. В ходе обысков у женщины и ее подельников были обнаружены доказательства преступления группы похитителей, хотя некоторое время они отрицали вину.