Россиянин попытался обманом ввезти в страну бриллианты на 18 миллионов рублей

На таможне в московском аэропорту Домодедово был задержан россиянин, который обманом попытался ввезти в страну бриллианты на сумму более 18 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Инцидент произошел в январе, однако известно о нем стало только сейчас. По информации источника издания, в багаже 24-летнего гражданина России, прибывшего из Дубая, было обнаружено шесть прозрачных драгоценных камней. Отмечается, что мужчина проследовал в «зеленый коридор», тем самым заявляя, что не имеет при себе подлежащих таможенному декларированию товаров.

По словам нарушителя, привезенные им камни стоят пять тысяч долларов (более 360 тысяч рублей). Однако документов, которые могли бы подтвердить эти данные, у него не оказалось.

Экспертиза показала, что реальная цена бриллиантов составляет 18 миллионов рублей. В настоящий момент по делу ведется расследование.

Ограничение на беспошлинный ввоз личных товаров на территорию России составляет десять тысяч евро. В случае превышения указанной суммы пассажиру необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину.

В октябре 2019 года в Японии с выставки драгоценностей похитили бриллиант весом 50 карат. Алмаз, рыночная стоимость которого составляет 200 миллионов иен (примерно 1,84 миллиона долларов), был украден из конференц-центра Pacifico Yokohama в городе Иокогама.

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