Женщин попытались отвадить от бриллиантов

Модные эксперты порекомендовали любителям бриллиантов отдать предпочтение жемчугу при выборе украшений с драгоценными камнями. Об этом сообщает Vogue.

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Моду на жемчуг возродила бывший креативный директор модного дома Celine, британский дизайнер Фиби Фило. По данным издания, она сделала классические драгоценности современным трендом.

Жемчужные серьги и ожерелья стали одними из наиболее популярных украшений у фэшн-блогеров, в частности — у дизайнеров Ванессы Хонг, Йойо Чао и Дженни Чиполлетти.

Кроме того, жемчуг появился в ассортименте мировых ювелирных брендов, таких как Chan Luu, Sophie Monet, Ippolita, а также у производителей товаров масс-маркета, например, Mango.

В январе замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что молодые россияне предпочитают украшения с бриллиантами дорогим смартфонам. Он также вспомнил, что в 60-х годах прошлого века молодые девушки отрекались от драгоценных камней, а после 40 лет снова начинали проявлять к ним интерес.

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