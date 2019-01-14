Ким Кардашьян показала бриллиантовые зубы за 150 тысяч долларов

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст показала поклонникам новые бриллиантовые грилзы (декоративные накладки на зубы — прим. «Ленты.ру»). Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

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Точно такие же украшения носит американский хип-хоп-исполнитель Лил Уэйн. По информации сайта группы клиник Naperville Dental Specialists, стоимость подобных грилзов составляет более 150 тысяч долларов (около 10,5 миллиона рублей).

В декабре издание Hypebae подсчитало накопленное за 2018 год состояние Ким Кардашьян. Основными источниками дохода телезвезды стали ее личный косметический бренд KKW Beauty, мобильное приложение Kim Kardashian: Hollywood, а также съемки в реалити-шоу. В общей сложности за 2018 год Ким Кардашьян заработала около 350 миллионов долларов (более 24 миллиардов рублей).

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