Раскрыты подробности дела похищавшей алмазы «Алросы» в нижнем белье россиянки

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главного специалиста компании «Алроса» Елены Канунниковой, которая выносила в нижнем белье алмазы со склада предприятия, и трех ее сообщников. Об этом в пятницу, 10 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, хищением и незаконным сбытом алмазов участники преступной группы занимались с 2016 года. Канунникова приобрела у знакомого так называемые технические алмазы, используемые в производстве инструментов, и подменяла ими ювелирные камни, которые похищала. Ее сообщники же отвечали за сбыт похищенных камней.

В июне 2019 года при попытке выноса с предприятия очередной партии сырья стоимостью более 22 миллионов рублей злоумышленники были задержаны с поличным.

В ходе следствия у фигурантов были обнаружены 480 алмазов и 5 бриллиантов на общую сумму более 300 миллионов рублей. Эксперты оценили ущерб компании в 700 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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