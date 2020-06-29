Ведущий роскошный образ жизни блогер попался на многомиллионном мошенничестве

Блогер из Нигерии Реймонд Аббас, известный под ником Hushpuppi и рассказывающий в Instagram о своем роскошном образе жизни, попался на многомиллионном мошенничестве в Дубае, ОАЭ. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, сотрудники ФБР США (бюро вело его дело совместно с полицией Дубая) взяли штурмом квартиру 38-летнего нигерийца, пока он спал, и задержали его. На месте они обнаружили и изъяли около 37 миллионов долларов наличными, а также смартфоны и компьютеры, на которых содержались данные более двух миллионов жертв мошенника. Помимо Аббаса по подозрению в причастности к преступной схеме задержаны еще 12 человек.

Как считают следователи, блогер с подельниками создавал фейковые версии сайтов известных компаний и банков и заманивал туда своих подписчиков, после чего похищал информацию о кредитных картах, введенную пользователями. Отмечается, что в общей сложности Аббасу таким образом удалось похитить более 430 миллионов долларов. Его жертвами стали граждане Нигерии, США и стран ЕС.

Ожидается, что теперь ФБР будет добиваться экстрадиции Аббаса в США, поскольку значительное число пострадавших от его действий являются жителями этой страны. Какое наказание ему может грозить в этом случае, не уточняется.

На аккаунт Аббаса в Instagram подписано более 2,4 миллиона пользователей. В основном он публикует фотографии, на которых запечатлен в частном самолете, рядом с дорогими автомобилями или в окружении вещей известных дорогих брендов. Известно, что изначально он занимался продажей вещей в секонд-хендах в одном из крупнейших городов Нигерии Лагосе, а затем перебрался в Дубай.

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