Олимпийский чемпион осудил каминг-аут игрока НХЛ и предрек ему карьеру в порно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников осудил канадского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвил Предаторс» Люка Прокопа, совершившего каминг-аут. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Зачем, скажите мне, это все афишировать? Закройся в своей квартире в спальне и делай что хочешь. Только на трибунах будет больше геев и лесбиянок. В остальном все останется по-старому», — заявил Кожевников. Он предрек хоккеисту карьеру в порно и выразил надежду, что никто из российских игроков не сделает подобных признаний.

Прокоп совершил каминг-аут 20 июля. Канадец стал первым в истории игроком клуба НХЛ, признавшимся в нетрадиционной сексуальной ориентации. После признания игрока лига объявила о том, что пожертвует 100 тысяч долларов ЛГБТ-организациям. Компании были выбраны самим хоккеистом.

«Нэшвилл» выбрал Прокопа на драфте прошлой осенью, а в декабре заключил с ним трехлетнее соглашение.