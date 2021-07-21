Легионер клуба РПЛ рассказал о любви к России

Легионер футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Мориц Бауэр рассказал о любви к России. Его слова в среду, 21 июля, приводит «Бизнес Онлайн».

«Мне нравится, что здесь люди готовы помогать друг другу. Возможно, это наследие коммунизма. Мне нравится здешняя атмосфера, культура. Я всегда чувствую себя в России как дома. Чувствую, что меня здесь принимают. Люди здесь на позитиве», — отметил Бауэр.

Футболист выделил амбициозность российского менталитета, а также признался, что в стране ему нравятся еда, стиль жизни и погода. Кроме того, он подчеркнул, что в России мало завистливых людей.

Бауэр выступает за «Уфу» с 2021 года. В минувшем сезоне РПЛ футболист, имеющий австрийское и швейцарское гражданство, вышел на поле в семи матчах, но не отметился забитыми мячами.

19 июня бывший легионер петербургского «Зенита» Микаэль Лумб вспомнил о поездке в Дагестан на выездной матч против махачкалинского «Анжи». По его словам, команда приехала в республику в день матча, так как прилетать накануне считалось небезопасным. Он добавил, что в Махачкале везде были вооруженные охранники, что стало для него сюрпризом.