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Посадивший Ан-28 в тайге пилот дал первое после аварии интервью

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Кадр: Telegram-канал «Mash»

Пилот Анатолий Прытков, экстренно посадивший Ан-28 в тайге в Томской области, дал первое интервью после аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash».

«Героем я себя не чувствую, потому что в данной ситуации, когда она так складывается, ты просто выполняешь свои функциональные обязанности», — рассказал пилот.

Он отметил, что вся ситуация с экстренной посадкой и ожиданием спасения длилась около двух с половиной часов. По его словам, мягкий грунт, на который они приземлились, сыграл роль подушки безопасности.

Аварийная посадка Ан-28, летевшего из города Кедровый в Томск, произошла 16 июля. Причиной инцидента стал отказ двигателей. На борту находились 18 человек с учетом экипажа, все остались живы. Известно, что из-за плохой погоды в районе взлета рейс задержали на 10 часов. Как заявили в авиакомпании «Сила», самолет был исправен.

Сам Анатолий Прытков после аварии перенес операцию из-за повреждения костей и голени.

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