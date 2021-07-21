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Российским регионам предрекли скорый выход на плато по коронавирусу

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Фото: Александр Земляниченко / Globallookpress.com

Российские регионы смогут выйти на плато по коронавирусу через две недели. Скорый выход предрек главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по медицинской профилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев в интервью Ura.ru.

По его словам, Москва прошла пик заболеваемости порядка 14 дней назад. Он выразил надежду, что через две недели и остальные регионы смогут его пройти. Также Токарев рассказал, что в каждом субъекте могут быть свои мутации коронавируса, поэтому сложно дать точный прогноз.

«Региональная специфичность дает очень существенный вклад в общую картину заболеваемости», — отметил специалист.

Однако не стоит расслабляться при достижении стабильности, уточнил Токарев. «Если после выхода на плато происходит снижение и волну COVID-19 отводит, то это прекрасно, но если плато затягивается и ежедневный прирост составляет по 500 случаев, то это очень существенно. Такие цифры не должны расслаблять», — резюмировал специалист.

Ранее ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России идет на спад.

В свою очередь, врач-иммунолог Владислав Жемчугов отверг существование третьей волны COVID-19 в России. По его утверждению, рост заболеваемости — только очередной всплеск. Специалист уточнил, что развитие пандемии коронавируса в стране завершится, когда иммунитет, переболев либо сделав прививку, приобретет 70 процентов населения.

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