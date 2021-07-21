Российским регионам предрекли скорый выход на плато по коронавирусу

Российские регионы смогут выйти на плато по коронавирусу через две недели. Скорый выход предрек главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по медицинской профилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев в интервью Ura.ru.

По его словам, Москва прошла пик заболеваемости порядка 14 дней назад. Он выразил надежду, что через две недели и остальные регионы смогут его пройти. Также Токарев рассказал, что в каждом субъекте могут быть свои мутации коронавируса, поэтому сложно дать точный прогноз.

«Региональная специфичность дает очень существенный вклад в общую картину заболеваемости», — отметил специалист.

Однако не стоит расслабляться при достижении стабильности, уточнил Токарев. «Если после выхода на плато происходит снижение и волну COVID-19 отводит, то это прекрасно, но если плато затягивается и ежедневный прирост составляет по 500 случаев, то это очень существенно. Такие цифры не должны расслаблять», — резюмировал специалист.

Ранее ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России идет на спад.

В свою очередь, врач-иммунолог Владислав Жемчугов отверг существование третьей волны COVID-19 в России. По его утверждению, рост заболеваемости — только очередной всплеск. Специалист уточнил, что развитие пандемии коронавируса в стране завершится, когда иммунитет, переболев либо сделав прививку, приобретет 70 процентов населения.