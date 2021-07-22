МИД России отказался поддерживать белорусских оппозиционеров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России «нет желания способствовать легитимации беглых оппозиционеров», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова подчеркнула, что представители белорусской эмиграции, включая экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую, не предлагают конструктивных решений по преодолению кризиса в стране, а, напротив, раскачивают ситуацию.

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«Чего только стоят заявление и призывы к западному сообществу о введении новых санкций. Это что, является частью реализации национальных интересов? Мы считаем, что лица, призывающие к ужесточению санкций против собственной страны и собственного народа, вряд ли имеют политическое будущее», — считает Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия твердо стоит на позиции невмешательства во внутренние дела Белоруссии, так как в Кремле считают, что решать судьбу страны должны белорусские граждане и их законные представители, а не «самозванные лидеры демократических сил и их западные кураторы».

Ранее Тихановская в интервью изданию National Interest заявила, что желает диалога с Россией. Она подчеркнула, что Россия и Белоруссия всегда имели тесные связи. Однако политик сказала, что не знает, встретится ли когда-нибудь с российским лидером Владимиром Путиным.