В Совфеде назвали правильным шагом жалобу России на Украину в ЕСПЧ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил поданную в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу со стороны России на Украину. В разговоре с «Лентой.ру» политик назвал это правильным шагом.

Ранее 22 июля Генпрокуратура сообщила о том, что Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ на Украину. Она касается целого ряда нарушений прав и свобод человека, произошедших после Евромайдана.

В документе указывается, что Украина неоднократно нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека: «Право на жизнь», «Запрещение пыток», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на уважение частной и семейной жизни» и другие.

В частности, речь идет об ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года (Евромайдан, пожар в одесском Доме профсоюзов, антитеррористическая операция в Донбассе, катастрофа рейса MH17), ущемлении прав русскоговорящего населения, преследовании журналистов, похищении людей, нападении на российские диппредставительства, дискриминации российского бизнеса и блокировке поступления пресной воды в Крым.

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Жалоба содержит подробное описание «процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил».

Цеков: Надо посмотреть, как будут рассматривать жалобу эти якобы независимые европейские суды

Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» назвал содержание документа объективным. Он подчеркнул, что все перечисленное в жалобе соответствует действительности. «Шаг этот правильный, потому что на фоне этих постоянных жалоб и обращений Украины во все эти международные инстанции Россия сделала свой ответный шаг — проанализировала все то, что происходило на Украине после 2014 года», — отметил политик.

Он добавил, что множественные блокады со стороны Украины в отношении Крыма являются одним из самых показательных нарушений Киева прав человека.

«Нужно посмотреть, как будут рассматривать жалобу эти якобы независимые европейские суды. К сожалению, у них там антироссийской политики очень много», — резюмировал Цеков.

В 2018 году российский Минюст указал, что Украина «злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб» и использует Европейский суд в качестве «инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей».