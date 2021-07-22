Сорвавший выпуск газеты мэр Углегорска уйдет в отставку

Мэр Углегорска Сахалинской области Сергей Дорощук, который сорвал выпуск газеты из-за статьи о негативном влиянии «Восточной горнорудной компании» (ВГК) на экологию, уйдет в отставку по просьбе губернатора области Валерия Лимаренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Лимаренко счел неудовлетворительной работу Дорощука в муниципалитете, в частности, страдала коммуникация с жителями, пояснили в пресс-службе. «Власть должна слышать людей. И если кто-то не слышит, то услышат меня»,— сказал глава региона.

Ранее в СМИ появилась информация о попытках мэра Углегорска воспрепятствовать профессиональной журналистской деятельности. Как пишет Telegram-канал «Углегорские новости», Сергей Дорощук лично пришел в редакцию и приказал остановить выпуск газеты, а сотрудникам покинуть помещение. В редакции и в типографии отключили электричество. Журналисты готовили материал об экологической катастрофе.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ в связи с жалобами журналистов. Аналогичное обращение в Генпрокуратуру и СК РФ было направлено главой комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном.

Сергей Дорощук — выходец из угольной промышленности, работал на последних работавших сахалинских шахтах. В 2011 году перешел в мэрию, а в 2016-м стал главой Углегорского района.