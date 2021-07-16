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В России мэр сорвал выпуск газеты со статьей об экологии

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Сергей Дорощук, мэр Углегорского городского округа
Сергей Дорощук, мэр Углегорского городского округа
Кадр: Telegram-канал «Углегорские новости»
Мэр Углегорска сорвал выпуск газеты со статьей о местной экологии

Мэр Углегорска Сахалинской области Сергей Дорощук сорвал выпуск газеты, в котором должна была появиться статья о негативном влиянии «Восточной горнорудной компании» (ВГК) на экологию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Углегорские новости».

По словам издания, сначала в редакцию пришли два заместителя генерального директора ВГК для разговора. После этого главного редактора издания вызвал мэр и вручил распоряжение об увольнении.

В это время в редакцию газеты пришли несколько человек, обесточили типографию и выключили свет. Под конец приехал мэр и приказал остановить выпуск газеты, а сотрудникам покинуть помещение.

Газета «Углегорские новости» рассказывала о ЧП с рухнувшим отвалом на Солнцевском угольном разрезе. Эксперты считают, что подобные отвалы формируются из-за нарушения правил работы «Восточной горнорудной компании».

В ноябре 2020 года в Бердске Новосибирской области сотрудник пресc-центра мэрии напал на 68-летнего журналиста местного издания «Свидетель» из-за комментария в соцсетях.

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