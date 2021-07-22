Россияне назвали самую опасную для детей соцсеть

Компания ESET, занимающаяся разработкой антивирусного программного обеспечения, провела исследование и выяснила, какую соцсеть россияне считают самой опасной для детей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным исследования, 56 процентов опрошенных переживают, если дети проводят много времени в TikTok. Около трети респондентов оказались обеспокоены безопасностью «ВКонтакте». Эксперты выяснили, что наименее опасными для несовершеннолетних соцсетями россияне считают YouTube и Instagram. При этом 17 процентов участников опроса сообщили, что вообще не считают соцсети опасными для детей.

Директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарев дал несколько рекомендаций родителям, обеспокоенным из-за увлечения их детей TikTok. По его словам, в прошлом году в настройках приложения появилась функция «Семейные настройки».

Пономарев объяснил, что с ее помощью родители могут устанавливать временной лимит на использование приложения детьми, фильтровать нежелательный контент, а также ограничивать список пользователей, с которыми общается ребенок, или вообще отключать функцию переписки.

Ранее ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров провела исследование по распространению 12 наиболее часто встречающихся хештегов, связанных с деструктивным контентом, и обнаружила, что TikTok стал лидером по распространению подобных постов. В то же время представители сервиса заверили, что оперативно предпринимают действия по блокировке таких видео.