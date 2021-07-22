Устроивший расстрел в казанской школе пожаловался на условия содержания в СИЗО

Житель Казани Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая расстрел в гимназии №175, пожаловался правозащитникам на условия содержания в СИЗО, пишет «Коммерсант».

По словам секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, после психиатрического обследования подозреваемый вернулся в СИЗО №2 в Москве. Результаты экспертизы пока не оформлены, заполнение медицинской документации займет некоторое время. Следственный комитет, который ведет расследование дела, просит воздержаться от каких-либо выводов.

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Мельников рассказал, что посещал Галявиева месяц назад, когда он содержался в Бутырском следственном изоляторе. При встрече молодой человек вел себя спокойно. Он уточнил, что по сравнению с казанским изолятором в Москве кормят разнообразнее. Галявиев пожаловался, что в СИЗО №2 не смог купить сладкого, но имел доступ к сладостям в Татарстане.

В центре имени Сербского раскрывать подробности медицинского заключения не стали. «Мы конкретные личности не обсуждаем»,— заявили специалисты.

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в среду, 21 июля, признал молодого человека невменяемым. Психиатры пришли к мнению, что в момент совершения преступления Галявиев не отдавал отчета своим действиям.

Выпускник 175-й казанской гимназии 11 мая 2021 года пришел в свою школу, открыл огонь по школьникам и учителям из ружья Hatsan Escor. Ильназ Галявиев застрелил семь гимназистов и двух учителей, ранил около 20 детей.