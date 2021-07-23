Минобороны рассекретило документы о Киевской оборонительной операции

Министерство обороны рассекретило документы о Киевской оборонительной операции 1941 года. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

В основу нового мультимедийного раздела «Киевская оборонительная: бессмертный подвиг на берегах Днепра» легли многочисленные боевые донесения, в которых рассказывается об ожесточенном характере боевых действий, а также о массовом героизме бойцов и командиров Красной Армии. В частности, опубликованные документы свидетельствуют об огромном вкладе в борьбу с фашизмом мирного населения Киева и местных комсомольских и партийных организаций. Отмечается, что в общей сложности свыше 200 тысяч жителей города добровольно вступили в Красную Армию, еще больше 160 тысяч ежедневно работали на строительстве оборонительных рубежей.

Помимо этого в разделе рассказывается о воинских захоронениях на Украине, связанных со сражениями лета-осени 1941 года. При этом в ведомстве подчеркнули, что военные мемориалы нередко подвергаются идеологическим нападкам в современной Украине. Речь идет о попытках рамках уничтожения и осквернения памятников героям войны, проводимых в рамках политики «декоммунизации» официальных украинских властей при содействии националистических групп.

Ранее сообщалось, что Минобороны России ко дню 80-летия начала Великой Отечественной войны рассекретило архивные документы. Ведомство представило на сайте специальный раздел «День, о который разбился блицкриг», который посвящен мужеству бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны.