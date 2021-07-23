Украинку затравили за поджог футболки с изображением государственного герба

Украинка выложила в Instagram видео поджога футболки с изображением государственного герба и попала в крупный скандал в сети. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным издания, травля в адрес несовершеннолетней девушки началась после того, как запись перепостил к себе на страницу националистический паблик. Подписчики обратились к автору ролика с просьбой объяснить свой поступок. В ответ она заявила, что футболка принадлежала ее молодому человеку и вызывает только негативные ассоциации. «Ты не понимаешь, что мне *** (все равно — прим. «Ленты.ру») на этот герб?! Это была футболка моего бывшего, мне больно на нее смотреть», — заявила подросток.

Она подчеркнула, что пошла на такой поступок из чувства мести и поначалу игнорировала агрессивные выпады в свой адрес, однако вскоре записала видеоролик с извинениями. «Я прошу прощения за то, что сожгла футболку. Я понимаю, что была не права, но вы начали на меня наезжать, из-за чего я начала вас всех посылать», — заявила девушка.

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Ранее сообщалось, что киевский блогер сжег свой украинский паспорт и попрощался с Украиной. После внимания со стороны властей и националистов он заявил, что пошел на такой шаг ради шутки, и попросил прощения за свой поступок. Позже в миграционной службе сообщили, что на самом деле блогер сжег обложку от паспорта, а сам документ остался невредимым.

15 июля блогерша Анастасия Польских в своем Instagram раскритиковала признанный в стране конституционным закон о «тотальной украинизации», рассказала о «мерзком звучании» украинского языка. В результате в сети разгорелся скандал. Вскоре ей начали поступать сообщения с критикой и угрозами от подписчиков и незнакомых людей, а публикацию стали тиражировать украинские СМИ. Из-за этого, по совету своего молодого человека, она закрыла страницу, «чтобы не унижаться перед больными людьми».

В мае правительство Украины утвердило концепцию «ласковой украинизации», которая предусматривает переход к обязательному использованию государственного языка во всех сферах общественной жизни до 2030 года.