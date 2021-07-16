Блогерша рассказала о «мерзком звучании» украинского языка и угодила в скандал

Киевская блогерша Анастасия Польских в своем Instagram раскритиковала признанный в стране конституционным закон о «тотальной украинизации», рассказала о «мерзком звучании» украинского языка и угодила в крупный скандал в сети. Об этом пишет УНИАН.

15 июля девушка разместила на своей странице историю с выдержками из закона, который повсеместно ограничивает использование русского языка, и назвала его маразмом. «Как жить, когда не перевариваешь украинский?» — спросила Польских.

Вскоре ей начали поступать сообщения с критикой и угрозами от подписчиков и незнакомых людей, а публикацию стали тиражировать украинские СМИ. Из-за этого, по совету своего молодого человека, она закрыла страницу, «чтобы не унижаться перед больными людьми».

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«Только на днях писала про быдло, которое узко видит. Я уточню. Я не люблю украинский язык, потому что звучит он мерзко. Но я плачу налоги этой стране, в отличие от некоторых», — отметила блогерша. Она также была вынуждена скрыть из профиля отметку о работе в столичной IT-компании.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Отдельные положения закона в период избирательной кампании критиковал Зеленский, а позже и депутаты из «Слуги народа». Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» пытались оспорить его в Конституционном суде (КС), однако 14 июля суд признал все пункты документа соответствующим основному закону.

Ранее Instagram-блогерша из Харьковской области назвала Вооруженные силы Украины (ВСУ) сборищем «алкашей и наркоманов», чем вызвала скандал среди украинских пользователей. После сообщений с угрозами ей пришлось извиниться за свое высказывание.