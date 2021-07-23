Раскрыты подробности иска Лозы к Первому каналу

Мосгорсуд принял иск певца Юрия Лозы на Первый канал из-за использования кавера на его песню «Плот» в телешоу «Голос». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Валерия Лазарева.

13 августа суд начнет процесс по иску исполнителя. «Истец указывает, что ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала», — сообщил Лазарев. По его словам, Лоза подчеркнул, что в кавере была изменена мелодия. Кроме того, композицию сократили до куплета и припева.

«Целостность и замысел произведения подверглись неприемлемым для автора воздействиям, в частности, был полностью изменен инструментальный состав в музыкальной части произведения», — добавил пресс-секретарь суда.

Также в иске отмечается, что композиция сопровождалась комментариями ведущих и членов жюри проекта, которые позволили себе «непристойную иронию». По словам Лозы, были озвучены несоответствующие действительности факты из его биографии, унижающие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Певец считает, что композиция не должна существовать в таком виде, поскольку это является ударом по его «накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации».

Ранее Юрий Лоза заявил, что Первый канал спланировал акцию против него. «Это единственный был выпуск "Голоса", в котором не обсуждалась песня и не обсуждалась конкурсантка, то есть это явно спланированная акция против меня, потому что все говорили исключительно об авторе этой песни», — заявил он.

15 мая стало известно, что Лоза подал иск к Первому каналу, обвинив ответчика в нарушении его прав на песню «Плот». Композиция была использована в выпуске программы «Голос» в октябре 2020 года. Отмечалось, что певец потребовал взыскать с телеканала четыре миллиона рублей за авторские права и миллион за моральный вред.

