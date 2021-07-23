Олимпиаду в Токио обвинили в «поверхностной» заботе о климате

Специалисты Лозаннского университета провели исследование, в рамках которого оценили подготовку Токио к Олимпийским играм — в городе решили использовать только возобновляемые источники энергии и минимизировать влияние на окружающую среду. Однако исследователи обвинили организаторов в «поверхностной» заботе о климате, сообщает Dezeen.

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Университет занимался исследованием в апреле 2021 года. Специалисты оценили заявление организаторов о том, что Игры в Токио станут первой Олимпиадой, которая не спровоцирует выбросы углерода в атмосферу. «Большинство мер, которые были предприняты для этой конкретной Олимпиады и те, которые были особенно медиатизированы, имеют более или менее поверхностный эффект», — заявил один из авторов работы Давид Гогишвили (David Gogishvili).

Исследователи проанализировали 16 Олимпиад с 1992 года и заметили, что с каждым разом динамика устойчивого развития снижалась. Они обратили внимание на растущие масштабы мероприятий, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. В университете привели в пример, что в первой Олимпиаде, проведенной в XIX веке в Афинах, принимали участие всего 300 спортсменов. «Конечно, мы не говорим, что нужно выйти на этот уровень. Но МОК, национальный олимпийский комитетам и, может быть, ООН должны организовать дискуссию, приняв во внимание нынешние реалии мира и климатический кризис, чтобы прийти к разумному количеству», — подчеркнул Гогишвили.

Церемония открытия XXXII Олимпийских игр началась в Токио 23 июля в 14:00 по московскому времени. Знаменосцами во время парада спортсменов сборной Олимпийского комитета России стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Соревнования продлятся в Японии до 8 августа.