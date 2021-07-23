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Афганский посол в Пакистане получил записку с угрозами

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Фото: @NajibAlikhil

Афганский посол в Пакистане Наджибулла Алихил получил записку с угрозами от неизвестных. Об этом сообщил в Twitter местный телеканал 1TV News со ссылкой на Министерство иностранных дел Афганистана.

Злоумышленники оставили послание для дипломата на банкноте достоинством 50 пакистанских рупий. Ее завернули в хиджаб дочери Алихила, похищенной и избитой в Исламабаде. На банкноте написали «ты следующий».

После сообщения о похищении и пытках в отношении 26-летней дочери афганского дипломата Силсилы Алихил правительство Афганистана решило отозвать посла и других высокопоставленных сотрудников дипмиссии из пакистанской столицы, передает Al Jazeera. В Исламабаде понадеялись, что афганская сторона пересмотрит свое решение.

При этом министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмед усомнился в достоверности информации о похищении дочери посла. «Ее не похищали, мы просто зарегистрировали случай, когда она сообщила, что ее якобы похитили», — заключил он. По словам политика, девушка намеренно удалила часть данных со своего мобильного телефона перед тем, как предоставить его полиции в рамках поиска похитителей.

Отношения между Афганистаном и Пакистаном обострились после того, как афганские власти обвинили Исламабад в поддержке операций радикального движения «Талибан» (запрещено в России). В Афганистане заявили, что Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана предупредили афганских военных о применении боевой авиации в случае действий по вытеснению талибов из населенного пункта Спин-Болдак в Кандагаре. В МИД Пакистана отвергли эти обвинения.

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