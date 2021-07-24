В России призвали министра обороны Польши перечитать басню «Слон и Моська»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал министра обороны Польши Мариуша Блащака, который захотел разместить американские танки «Абрамс» в Смоленских Воротах, перечитать басню русского публициста Ивана Крылова «Слон и Моська». Он сообщил об этом РБК.

Так Джабаров прокомментировал слова Блащака о возможном использовании американских танков «Абрамс» против России.

«Пусть Блащак перечитает басню "Слон и Моська" Крылова и научится уважительно вести себя по отношению к великому северному соседу Российской Федерации. Делать подобные заявления, рассчитывая на то, что Польша, будучи членом НАТО, получит поддержку "старших братьев", негоже. Никто в эти авантюры с Россией ввязываться не будет», — объяснил Джабаров.

По его словам, заявление польского министра — ностальгия по временам, когда Смоленск входил в состав Польши. Джабаров назвал Смоленск исконно русской землей и «западным форпостом» России и предложил Блащаку «подумать, как восстановить отношения с соседями и развивать торговые, гуманитарные и культурные отношения, а не мериться с ними танками и оружием».

В беседе с «Лентой.ру» Джабаров назвал предложение главы оборонного ведомства Польши абсолютно безответственным. «В наше время делать подобное заявление — это, по сути, подталкивать страны к конфликту», — отметил политик.

Ранее 23 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя закупку страной американских танков «Абрамс», предложил разместить их в «Смоленских воротах» — на равнине, которая покрывает территорию России и Белоруссии. Министр подчеркнул, что инфраструктура страны от тяжелых американских танков не пострадает, поскольку размещены они будут на равнине.