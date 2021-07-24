Снимавшийся у Тарковского актер назвал российское кино омерзительным

Актер Николай Бурляев, снимавшийся у легендарного режиссера Андрея Тарковского, раскритиковал современное российское кинопроизводство. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу «Ещенепознер».

По мнению Бурляева, отечественные сериалы «гнусные и бездарные», а российское кино он назвал «омерзительным».

«Есть десяток фильмов, я могу их назвать, которые не стыдно глядеть. Все прочее — понижение духовного уровня народа, это предательство того, что добился Тарковский, [Сергей] Бондарчук, [Василий] Шукшин, все, кто в прошлом веке работал. Предательство кино стало товаром», — высказался советский актер.

Ранее российский режиссер Кира Коваленкo получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. Программа «Особый взгляд» считается второй по значимости после основного конкурса кинофестиваля. Награду Коваленко получила за картину «Разжимая кулаки». Его события разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм рассказывает о семье и проблеме ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки.

