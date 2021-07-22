В первом российском сериале для Netflix снимутся Бондарчук и Куценко

Netflix объявил актерский состав первого российского сериала, который будет снят специально для онлайн-кинотеатра. Об этом сообщает «Российская газета» в четверг, 22 июля.

Речь идет об экранизации романа русского писателя Льва Толстого «Анна Каренина». Проект получил название «Анна К». Ранее сообщалось, что главную роль в сериале исполнит Светлана Ходченкова.

К актерскому составу добавились режиссер Федор Бондарчук (сыграет Алексея Каренина), артисты Юлия Александрова (Дарья Облонская), Гоша Куценко (Степан Облонский), Юрий Борисов (Константин Левин), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев), Татьяна Догилева (Агафья Михайловна) и Дарья Верещагина (Кити Щербацкая).

Исполнитель роли Алексея Вронского пока остается в секрете. Дата выхода сериала также не раскрывается.

Ранее в июле сообщалось, что сериал «Вампиры средней полосы» стал лучшим телепроектом первой половины 2021 года по мнению российских пользователей портала «Кино Mail.ru».