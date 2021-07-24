Россиян предупредили о высоких ценах в Египте после открытия авиасообщения

Россиян предупредили о высоких ценах на курортах Египта после открытия авиасообщения. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, цены останутся пока высокими, так как разрешено мало рейсов, и, скорее всего, пока речь про чартеры не идет.

«Из решения оперштаба непонятно, о каких рейсах идет речь. С очень большой долей вероятности можно утверждать, что пока только о регулярных. Это очень большой шаг для всей индустрии, но все-таки не вполне достаточный, чтобы говорить о быстром увеличении турпотока. Дело в том, что перелеты на регулярных рейсах дороже, чем на чартерах. И пока разрешили очень маленькое число рейсов, а это означает, что цены, по крайней мере, будут высокими», — высказалась Ломидзе.

Ранее 23 июля сообщалось, что Россия с 9 августа возобновит авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх.

В июле президент России Владимир Путин отменил указ о приостановке чартерных полетов на курорты Египта. Так, соответствующий документ аннулирует действие указа от 2015 года, запрещающего осуществлять воздушные перевозки российских граждан на территорию Египта, и от 2018 — согласно которому допускалось только регулярное авиасообщение с Египтом.