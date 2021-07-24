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Появилось видео с места падения самолета по Хабаровском

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В сети появилось видео с места падения легкомоторного самолета в нескольких километрах от Хабаровска. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, что корпус самолета деформирован после падения с высоты. В настоящее время на месте крушения работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что 24 июля в районе села Калинка упал двухместный самолет Р-2002. На борту находились два человека — мужчина и женщина. В региональном главке МЧС заявляют, что при падении один человек погиб и еще один пострадал.

В июне военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области. При крушении погибли три человека. Также уточняется, что разбившийся вертолет принадлежал Росгвардии и совершал тренировочный полет.

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