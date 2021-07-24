В «Газпроме» ответили на претензии Украины о неприемлемых предложениях по газу

«Газпром» ответил на претензии Украины о неприемлемых предложениях по транзиту российского газа. В компании отметили, что речь шла об увеличении закупок со стороны европейских партнеров, а не Киева, передает РБК.

«Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь немецким», — подчеркнули в «Газпроме».

Там отметили, что речь идет о транзите через украинскую территорию по новым европейским контрактам после 2024 года, в свете того, что Евросоюз планирует отказаться от использования углеводородов в качестве источника энергии.

Ранее 24 июля председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что предложения «Газпрома» по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодную закупку российского газа неприемлемы, Киеву не нужны договоренности, которые выводят деньги из страны. Таким образом он ответил на заявление председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, который сказал о готовности увеличить транзит газа через страну при дополнительных закупках газа у России.