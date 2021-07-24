Пентагон массово спишет бракованные корабли ВМС США

Пентагон массово спишет бракованные корабли Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом пишет РИА Новости.

Документ пока не согласовали окончательно, однако примерный список «неисправных» судов уже известен. К 2022 году из состава флота выведут более двух десятков кораблей. Среди них, в частности, три литоральных боевых корабля типа Freedom: Fort Worth, Detroit и Little Rock. Пентагон также спишет корабли LCS Coronado и крейсеры типа Ticonderoga.

Причины списания судов — неисправности, возникшие в разное время. Так, у кораблей LCS Detroit могли неожиданно заглохнуть двигатели.

В начале апреля сообщалось, что США спишут самолеты OC-135B, использовавшиеся для наблюдения за Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Член палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон пояснил, что обслуживание этих самолетов слишком дорогостоящее, поэтому после попадания на свалку их пустят на запчасти и металлолом.