Стало известно о возникших вопросах к посадившим Ан-28 в тайге пилотам

К пилотам Ан-28, посадившим самолет в тайге, возникли вопросы из-за того, что они не включали противообледенительную систему. Об этом в воскресенье, 25 июля, источник, знакомый с расследованием, сообщил РЕН ТВ.

По словам источника, после получаса полета с интервалом в несколько секунд у Ан-28 отключились оба двигателя: как полагают эксперты, это произошло из-за их обледенения. В настоящее время именно эта версия является приоритетной у следствия. Однако почему пилоты не включили противообледенительную систему, неизвестно.

Как отметил источник, почему эта система не была использована или не сработала, предстоит ответить пилотам Анатолию Прыткову и Фаруху Хасанову, которые спасли жизни 18 пассажирам.

Источник отметил, что если двигатели прекратили работу из-за обледенения, а противообледенительные системы были отключены при полете в зоне повышенной облачности, то «пилот свидетельствовал против себя», когда говорил о причине отказа двигателей. Собеседник издания также уточнил, что принятие каких-либо мер экипажем на черном ящике не зарегистрировано.

Кроме того, по данным РЕН ТВ, авиакомпанию «Сибирская легкая авиация» заподозрили в нарушении режима труда: менее чем за 24 часа экипаж Ан-28 выполнил десять полетов общей продолжительностью более 12 часов, включая аварийный. При этом продолжительность отдыха пилота после первых трех полетов составила менее трех часов.

21 июля пилот Анатолий Прытков, посадивший Ан-28 в тайге, рассказал, что вместе с коллегой не мог перезапустить обледеневшие двигатели из-за низкой высоты, а ландшафтные особенности Сибири помогли посадить неисправное воздушное судно.

Прытков также подтвердил основную версию аварийной посадки самолета в тайге. По его словам, причиной инцидента стало обледенение двигателей. Пассажирский самолет Ан-28 совершил аварийную посадку в Томской области 16 июля. Рейс следовал из Кедрово в Томск. На борту находились 18 человек, в том числе два ребенка. Все пассажиры выжили.