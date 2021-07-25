Выставка современного искусства в российском городе закончилась массовой дракой

Выставка современного искусства в Архангельске закончилась массовой дракой между художниками и уличными хулиганами. Об этом в воскресенье, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, выставка, посвященная самобытности народов Севера, проходила на острове Кего. К моменту открытия стены импровизированного выставочного зала на выставку пришли уличные хулиганы: они вступили в конфликт с художниками, который перерос в драку. В результате несколько человек пострадали: у них диагностированы ушибы.

13 июля сообщалось, что власти Москвы расценили произошедшую накануне массовую драку мигрантов у метро «Кузьминки» как чрезвычайное происшествие.