Россия
 
Последние новости
Назван новый тип умирающих от коронавируса пациентов
Москвичам рассказали об опасности прохладительных напитков при купании в жару 
Пляжи Сочи снова открылись для купания
Появилась запись допроса подозреваемого в избиении министра в Амурской области
Стали известны размеры ежегодной денежной помощи США Украине
Начались испытания таблеток от COVID-19
Молодой человек спрыгнул с 30-метровой высоты ради «лайков» 
Захарова избила манекен с надписью «press» и объяснилась
Раскрыто сравнимое с инсультом влияние коронавируса на интеллект человека
Новости партнеров
Прослушать новость

Выставка современного искусства в российском городе закончилась массовой дракой

Перейти в «Мою Ленту»
Скриншот: Baza

Выставка современного искусства в Архангельске закончилась массовой дракой между художниками и уличными хулиганами. Об этом в воскресенье, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, выставка, посвященная самобытности народов Севера, проходила на острове Кего. К моменту открытия стены импровизированного выставочного зала на выставку пришли уличные хулиганы: они вступили в конфликт с художниками, который перерос в драку. В результате несколько человек пострадали: у них диагностированы ушибы.

13 июля сообщалось, что власти Москвы расценили произошедшую накануне массовую драку мигрантов у метро «Кузьминки» как чрезвычайное происшествие.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Массовую драку мигрантов в Москве расценили как ЧП
В Госдуме отреагировали на массовую драку мигрантов в Москве фразой «вы в гостях»
Задержанных за массовую драку в Москве мигрантов выдворят из России