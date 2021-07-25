Появились подробности драки на выставке современного искусства в Архангельске

Участник выставки современного искусства в Архангельске, которая была прервана дракой между хулиганами и художниками, рассказал подробности о произошедшем. Его комментарий публикует Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

По словам очевидца, после инцидента художники уплыли с острова на теплоходе, некоторые прыгали в воду и плыли, чтобы успеть на него. При этом сам он получил травму.

«Да ничего тут нет особенного, просто гопотека начала вести себя вульгарно; возвышенно, начали драться и сами же получили. Разбили мне бутылку об лицо. Но это все ерунда», — рассказал он.

Полиция проводит проверку. Известно, что организаторами выставки под названием «Коровник» являются стрит-артист Тигран Костан и куратор онлайн-галереи молодого искусства art.blago Виктория Маркова.

О драке на выставке современного искусства в Архангельске стало известно днем 25 июля. Экспозиция, посвященная самобытности народов Севера, проходила на острове Кего. К моменту открытия стены импровизированного выставочного зала на выставку пришли уличные хулиганы. Они вступили в конфликт с художниками, который перерос в драку. В результате несколько человек пострадали: у них диагностированы ушибы.