В России снизилось производство одного социально значимого продукта

В России снизилось производство подсолнечного масла, которое входит в перечень 24-х социально значимых продуктов. Такую статистику зафиксировал Росстат, сообщает РБК.

В первом полугодии 2021 года выпуск масла упал на 17 процентов. Основными причинами падения производства, по мнению производителей, являются низкий урожай и рост экспорта сырья в начале сезона.

С января по июнь в России выпустили более миллиона тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций. Производство нерафинированного подсолнечного масла также снизилось на 17 процентов и достигло 2,7 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что в России начало дешеветь подсолнечное масло. Как рассказал директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов, это произошло на фоне ожидания рекордного урожая в текущем году. Если недавно мировые цены на подсолнечное масло доходили до 1,7 тысячи долларов за тонну, то сейчас они упали до 1,1 тысячи долларов. Эксперт уточнил, что стоимость будет снижаться и на внутреннем рынке, но это будет происходить не так быстро, как на мировом.