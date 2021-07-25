Бывший чемпион Bellator собрался в Госдуму

Российский боец смешанного стиля (MMA) и бывший чемпион Bellator Виталий Минаков заявил о своем стремлении участвовать в выборах в Государственную Думу. Пост доступен в Instagram спортсмена.

36-летний тяжеловес собрался в парламент после работы в Брянской Областной Думе. «В этом году я снова выдвигаюсь в депутаты. На этот раз — в Госдуму. Поединок под названием "выборы" я собираюсь выиграть», — заявил Минаков.

Минаков не дрался с августа 2019 года. Тогда тяжеловес нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator.

На его счету 22 победы при единственном поражении в MMA. До перехода в смешанные единоборства Минаков успешно выступал в самбо. Он четырежды выигрывал чемпионат мира и дважды выигрывал Абсолютный чемпионат России.

Политическую карьеру Минаков начал в 2014 году. Тогда он был избран в Брянскую Областную Думу.