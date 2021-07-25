Защищавшего нарколабораторию россиянина из Ленобласти разыскивали почти 10 лет

Защищавшего нарколабораторию 45-летнего россиянина из Волхова Ленинградской области разыскивали почти десять лет. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, россиянин Александр Платонов был в розыске УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на протяжении десятилетия. В 2010-м его приговорили к лишению свободы по уголовному делу по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ. При этом позже, в 2011-м, Платонов смог скрыться, сбежав из колонии, и его так и не смогли найти.

Ранее его также привлекали к ответственности по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), 158 («Кража») и 286 («Превышение полномочий») УК РФ. Платонова тогда приговорили к 1,5 годам лишения свободы, но вскоре он оказался на свободе по УДО.

Кроме того, сообщается, что Платонов в прошлом устраивался на работу в правоохранительные органы.

В субботу, 24 июля, мужчину задержали в деревне Баландино. В сарае на дачном участке он устроил нарколабораторию. В ней, как предполагается, он занимался изготовлением мефедрона.

При задержании он не хотел открывать дверь представителям Следственного комитета России и бойцам СОБРа и открыл по ним огонь. В итоге его ранили, повалили на пол и схватили. Момент перестрелки с наркоторговцем попал на видео.